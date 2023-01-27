ولي عهد البحرين وأمير قطر بحثا حل القضايا العالقة

عربيات ودوليات

المنامة – الوكالات: أجرى ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اتصالاً هاتفياً بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أكد خلاله ضرورة حل المسائل العالقة بين البلدين استناداً إلى علاقتهما الأخوية. وهذا الاتصال هو الأول منذ المصالحة التي جرت في قمة «العلا» مطلع 2021، وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إن ولي العهد نقل خلال الاتصال تحيات العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى إلى الشيخ تميم بن حمد وتمنياته لدولة قطر بالخير والنماء. وأضافت الوكالة أن الأمير سلمان أكد خلال الاتصال «على ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية». كما أعرب عن أهمية العمل على حل جميع القضايا والمسائل العالقة بما يحقق التطلعات المشتركة لمواطني البلدين، ويحافظ على تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمن المنطقة واستقرارها. وأكد الطرفان خلال الاتصال ضرورة استمرار التواصل بين المسؤولين في البلدين تحقيقاً لما فيه الخير للجميع. وبعد المصالحة ثارت خلافات بسبب ما تقول المنامة إنه توقيف لعدد من مواطنيها خلال قيامهم بعمليات الصيد، في حين تؤكد الدوحة أن من تم توقيفهم كانوا في مياه قطر الإقليمية دون تصريح قانوني. ويأتي الاتصال بعد أسبوع من قمة سداسية عقدت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وشارك فيها أمير قطر وملك البحرين، لبحث تعزيز التعاون وتحقيق الاستقرار بالمنطقة. الى ذلك بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، في الدوحة الأربعاء فرص توسيع التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية. وتناول اللقاء أيضا ملفات إقليمية على رأسها القضية الفلسطينية، والجهود الرامية لإحياء فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تقوض هذا الحل. وأقام الشيخ تميم مأدبة عشاء تكريما للملك عبد الله والوفد المرافق له.

على صعيد متصل وجه الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رسالة إلى الامير سلمان بن حمد ولي عهد البحرين تناولت العلاقات الثنائية بين الدولتين. ونقل الرسالة سلطان بن حمدان، سفير الإمارات لدى البحرين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، امس. مشيرة إلى أن السفير الإماراتي التقى ولي العهد البحريني، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل توطيدها في إطار التفاهم والتنسيق المشتركة. وأشاد الجانبان بما تم تحقيقه من نتائج جيدة في إطار الشراكة بين البلدين في ضوء تطلعاتهما للمزيد من التنمية والازدهار.

