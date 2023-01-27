انفجار بيروت.. حرب القضاة تهدد التحقيقات

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بيروت – الوكالات: اعتصم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت امس دعماً لمسار التحقيق الذي يقوده القاضي طارق بيطار، بعدما أشعل استئنافه التحقيق مواجهة غير مسبوقة داخل القضاء، تهدّد بانهيار المؤسسات في بلد تنهشه أزمة اقتصادية وانقسام سياسي حاد.

وقال بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن الانقسامات في الهيئة القضائية تنذر «بتداعيات خطيرة» إذا لم يعمل المعنيون على حل تلك المعضلة بحكمة. ومنذ تسلمه التحقيق قبل عامين يواجه بيطار (48 عاما) تدخلات سياسية حالت تباعاً دون إتمامه لمهمته وتهدّد حالياً بنسف التحقيق في الانفجار المروع الذي أوقع في الرابع من أغسطس 2020 أكثر من 215 قتيلاً و6500 جريح وألحق دماراً واسعاً بالعاصمة.

وتجمع العشرات من أهالي الضحايا رافعين صور أبنائهم أمام قصر العدل في بيروت، بحضور ناشطين حقوقيين ونواب انتخبوا إثر تظاهرات احتجاجية شهدها لبنان بدءاً من خريف عام 2019 «دعماً لمسار التحقيق»، وسط اجراءات أمنية مشددة في محيط قصر العدل وداخله. وقال عبده متى (54 عاماً) الذي خسر ابنه في الانفجار «كنا نتأمل بالقضاء، لكن القناع سقط». وأضاف «ثمة من قتل أولادنا ونريد أن نعرف من هو». رغم عشرات الدعاوى التي علّقت تحقيقاته منذ 13 شهراً واعتراض قوى سياسية رئيسية أبرزها حزب الله على عمله واتهامه بـ «تسييس» الملف وصولاً إلى المطالبة بتنحّيه استأنف بيطار الإثنين بشكل مفاجئ تحقيقاته بالادعاء على ثمانية أشخاص، بينهم النائب العام التمييزي غسان عويدات ومسؤولان أمنيان رفيعان. وتصاعدت المواجهة القضائية مع ادعاء عويدات على بيطار بتهمة «التمرد على القضاء واغتصاب السلطة» ومنعه من السفر. كما قرّر إخلاء الموقوفين الـ17 في التحقيق في خطوة تعكس حجم الانقسام داخل الجسم القضائي. واستدعى عويدات بيطار للمثول أمامه صباح امس إلا أنه «رفض المثول أمامه». وقال بيطار إنه «لا يحق» لعويدات اتخاذ القرارات التي أعلنها كونه مدعى عليه في القضية وأضاف «مستمر بواجباتي وبتحمل مسؤولياتي في ملف المرفأ حتى النهاية».

حظيت قرارات عويدات بدعم مباشر من حزب الله. واعتبرها احد نواب الحزب في البرلمان «خطوة في الطريق الصحيح». ومن المقرر أن يجتمع مجلس القضاء الأعلى، المرجع القانوني الأرفع في البلاد، بعدما تعذر ذلك سابقاً جراء تباين مواقف أعضائه من عمل بيطار.

ورغم إصدار عويدات منع سفر بحق الموقوفين الذين أخلى سبيلهم، إلا أنّ أحدهم ويدعى زياد العوف، وهو لبناني أميركي شغل منصب رئيس مصلحة الأمن والسلامة في مرفأ بيروت، تمكّن من المغادرة الى الولايات المتحدة، وفق ما أفاد محاميه صخر الهاشم. وبحسب مسؤول قضائي، رفض الكشف عن اسمه، مارست الولايات المتحدة ضغوطاً من أجل إطلاق سراحه.

