السودان استقبل آبي أحمد: اتفاق كامل حول سد النهضة!

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الخرطوم – الوكالات: استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبدالفتاح البرهان، أمس، رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، خلال زيارة رسمية للسودان، حيث أعلن البرهان أن البلدين متفقان على كافة القضايا المتعلقة بسد النهضة.

وأضاف بالقول: «الوثائق والآليات الفنية تمثل المرجعية الأساسية لقضية الحدود.. وتجربة السلام في تيغراي تعتبر مشرفة وتدعم الاستقرار في إثيوبيا». من جهته، قال آبي أحمد خلال اللقاء، إن «الغرض من الزيارة إظهار التضامن مع السودان والوقوف معه». وأضاف بالقول إن «سد النهضة لن يسبب ضرراً للسودان بل سيعود عليه بالنفع».

وشدد على أنه لن يقدم مقترحات جديدة ويثق في قدرة السودانيين على تجاوز قضاياهم. وقالت وكالة السودان للأنباء إن رئيس وزراء إثيوبيا، الذي يرافقه عدد من كبار المسؤولين، تأتي «في إطار تعزيز التعاون والمصالح المشتركة بين البلدين». في تطور آخر، لقي عشرات المدنيين والمقاتلين حتفهم في اشتباكات بين أفراد ينتمون للعرق الأمهري وعرق أورومو في وسط إثيوبيا.

وقال شهود عيان لوكالة «أسوشيتد برس»، شريطة التكتم على هويتهم خشية التعرض للانتقام، إن القتال نشب يوم السبت الماضي في بلدة جيوها بإقليم أمهرة. وذكر شاهد أن القتال امتد إلى مدن أخرى. وقال شاهد آخر في جيوها إنه شارك في عمليات الدفن بعد جمع عشرات الجثث. وقال شاهد ثالث إن الاشتباكات بين جيش تحرير أورومو وقوات أمهرة الخاصة مستمرة، وإن آلاف المدنيين يفرون.

