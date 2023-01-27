مذبحة جنين.. 9 شهداء في هجوم «كارثي» على المخيم

عربيات ودوليات

جنين – الوكالات: ارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي مذبحة جديدة راح ضحيتها 9 فلسطينيين بينهم سيدة مسنة حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية امس، مشيرة الى إصابة 16 آخرين بينهم 4 في حال خطيرة برصاص الجيش الاسرائيلي عقب اقتحامه مدينة جنين ومخيمها، بينما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن رفع حالة التأهب على حدود قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وقوع إصابات في صفوف المرضى داخل مستشفى جنين بعد إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاه المستشفى. وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إن الوضع في مخيم جنين حرج للغاية مؤكدة أن الهلال الأحمر أبلغها بوجود إصابات عدة يصعب إنقاذها نتيجة إطلاق قوات الاحتلال النار بشكل مباشر على المسعفين. وأكد مدير مستشفى جنين الحكومي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انتشرت حول المستشفى واطلقت الرصاص وقنابل الغاز بكثافة وحذر من أن الوضع في المخيم سيئ للغاية وإذا ما استمر الوضع على ما هو عليه فستكون هناك كارثة.

في غضون ذلك أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عقد مشاورات أمنية تحسبا من تصعيد محتمل عقب العملية العسكرية في جنين. وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن الجيش يستعد لاحتمال إطلاق صواريخ من غزة. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني أن الهدف من العملية في جنين اعتقال من وصفته بأنه «مطلوب كبير» ينتمي إلى حركة الجهاد الإسلامي. وقالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن العملية العسكرية في جنين منعت عملية فلسطينية كبيرة داخل إسرائيل. بدورها قالت كتيبة جنين وكتائب شهداء الأقصى وكتائب القسام إن مقاتليها خاضوا اشتباكات.

وتوغلت قوات كبيرة من جيش الاحتلال صباح امس في مدينة جنين ومخيمها وقطعت التيار الكهربائي عن المخيم ومنعت تحرك طواقم الإسعاف الفلسطينية. وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى المدينة قبل أن يتم اكتشافها من قبل مقاومين، حيث دارت اشتباكات عنيفة وسمع دوي انفجارات. وقال شهود عيان إن القوة الإسرائيلية الخاصة التي حاولت التسلل إلى جنين تعرضت لكمين مسلح، مما أدى لوقوع إصابات مباشرة في صفوف جنود الاحتلال. ووفقا لروية شهود العيان فقد استخدمت قوات الاحتلال جرافة لصدم مركبة كان فيها مصاب فلسطيني، كما هدمت جرافات الاحتلال نادي مخيم جنين الرياضي. كما أظهرت مقاطع أخرى نشرتها وسائل إعلام فلسطينية لحظة إسقاط طائرة مسيّرة في سماء المخيم.

وقال نائب محافظ مدينة جنين كمال أبو الرب لوكالة الصحافة الفرنسية «نعيش حالة حرب حقيقية في جنين ومخيمها، والجيش الاسرائيلي يدمر كل شيء ويطلق النار على كل شيء يتحرك».وحسب ابو الرب فإن العملية الاسرائيلية بدأت عند الساعة السابعة صباحا» وبعد وقت قصير، أفاد مراسلو الوكالة أن الجيش الإسرائيلي انسحب من مخيم جنين. ومنذ أشهر تشهد الضفة الغربية تصعيدا ملحوظا جراء اقتحامات واعتقالات إسرائيلية وحدوث اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين من جهة والفلسطينيين من جهة أخرى.

وبذلك، يرتفع إلى 28 عدد الفلسطينيين بين مدنيين وأعضاء في تنظيمات مسلّحة، الذين قتلوا منذ بداية السنة برصاص إسرائيلي، في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

وشهد العام 2022 سقوط أكبر عدد من القتلى في الضفة الغربية منذ نهاية الانتفاضة الثانية (2000-2005)، حسب الأمم المتحدة. وقتل 201 فلسطينيا على الأقل، بينهم 150 في الضفة الغربية، و26 إسرائيليًا في 2022.

