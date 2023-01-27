أوكرانيا تطالب الغرب بـ «إف 16» وذخائر عنقودية

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: أعلنت شركة «لوكهيد مارتن» الاميركية أنها على استعداد لتلبية الطلب على طائراتها من طراز «F-16» في ظل توجه الغرب لتزويد كييف بطائرات مقاتلة بينما اقترحت دولة أوروبية إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا لمساعدتها في ساحة المعركة.

وكشف كبير مسؤولي العمليات في شركة «لوكهيد مارتن» فرانك سانت جون لصحيفة «فاينينشال تايمز» عن «محادثات حول نقل طرف ثالث لطائرات F-16 لأوكرانيا» حيث ستعيد بعض الدول تصدير طائراتها الأميركية إلى كييف للدفاع عن مجالها الجوي. ولا تشارك الشركة بشكل مباشر في المحادثات المتعلقة بتسليم محتمل لطائرة عسكرية إلى كييف. ومع ذلك، قال سانت جون إن الشركة «ستزيد من إنتاجها لطائرات F-16 لمساعدة أي دولة تختار القيام بعمليات لتلك الطائرات لكييف للمساعدة في الصراع الحالي». ورفض البيت الأبيض النداءات الأوكرانية لطائرات مقاتلة حديثة خوفا من استخدامها لضرب الأراضي الروسية.

ويجب أن توافق حكومة الولايات المتحدة على بيع أو نقل طائرات مقاتلة أميركية الصنع إلى دولة ثالثة، مما يعني أن الدول الأوروبية ستحتاج إلى دعم سياسي من إدارة الرئيس جو بايدن، وفقا لـ «فاينينشال تايمز».

وجاءت هذه التطورات بعد أن اعلنت 8 دول غربية تزويد اوكرانيا بدبابات قتالية على اثر موافقة ألمانيا على تقديم دبابات «ليوبارد» القتالية التي تعد من أكثر الدبابات استخداما في الغرب الى كييف. واعلنت الولايات المتحدة و بريطانيا وبولندا والنرويج وفنلندا وهولندا وإسبانيا وفرنسا انها ستنضم الى برلين في تسليح اوكرانيا بدبابات ثقيلة.

واقترحت دولة أوروبية إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا لاعتقادها بأن هذا النوع من الأسلحة المثيرة للجدل يمكن أن تساعد القوات الأوكرانية في ساحة المعركة. وقال المسؤول الأوروبي الذي لم يرغب في الكشف عن هويته واسم دولته إن حكومته وافقت على الشحنة وكانت تعمل للحصول على إذن من ألمانيا التي شاركت في إنتاج هذه الذخائر.

واعتبر المسؤول الأوروبي أن الذخائر العنقودية أصبحت أكثر تقدما والغرب بحاجة إلى أن يكون «في موقع متقدم» لدعم أوكرانيا. وأضاف خلال زيارة الى واشنطن «الأوكرانيون يطلبونها. إنها أسلحة مشروعة والأضرار الجانبية لم تعد كبيرة كما في السابق. لقد كانت كبيرة للغاية في الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي، والآن يمكن التحكم فيها بشكل كبير». وتحظر معاهدة أممية تدعمها معظم الدول الغربية استخدام ونقل القنابل العنقودية التي تنثر عددا كبيرا من القنابل الصغيرة المتفجرة وغالبا ما تشكل تهديدا لفترة طويلة حتى بعد انتهاء النزاعات.

ميدانيا أطلقت أوكرانيا تحذيرا من الغارات الجوية في معظم أنحاء البلاد امس وحذرت السلطات في مناطق عدة من هجوم صاروخي روسي محتمل وحذرت القيادة العسكرية الأوكرانية الجنوبية السكان من هجمات روسية واسعة النطاق من البحر الأسود، مضيفة أنها رصدت 3 سفن جديدة في البحر الأسود مزودة بصواريخ «كاليبر».

