ديمبيلي قاد برشلونة إلى نصف النهائي

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تأهل برشلونة الى نصف نهائي كأس إسبانيا بفوزه على ضيفه ريال سوسييداد 1-0 سجله الفرنسي عثمان ديمبيلي اول من أمس على ملعب «سبوتيفاي كامب نو» في برشلونة في ربع النهائي. ولعب النادي الباسكي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 40 إثر طرد مباشر لبرايس منديس بعد أن دهس على قدم سيرجيو بوسكيتس.

واستفاد برشلونة في يوم عيد ميلاد مدربه تشافي هرنانديس الـ43، من النقص العددي مع انطلاق الشوط الثاني وسجل ديمبيلي هدف المباراة الوحيد بعدما توغل الى داخل المنطقة عن الجهة اليمنى وسدد كرة جميلة في الزاوية الضيقة القريبة (52). وأحكم النادي الكاتالوني، حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب المسابقة (31)، آخرها 2021، سيطرته على المباراة من دون أن ينجح في مضاعفة تقدمه.

وأنقذ حارس المرمى الدولي الالماني مارك-أندريه تير شتيغن برشلونة من اللجوء الى التمديد بعد أن قام بتصد هائل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع لتسديدة البديل جون أندر أولاساغاتي. ولم يرتق سوسييداد الذي افتقد الى صانع الالعاب دافيد سيلفا وميكيل ميرينو للاصابة، الى المستوى الذي مكنه من احتلال المركز الثالث في الدوري هذا الموسم وحقق سلسلة من سبعة انتصارات تواليًا في كل المسابقات، قبل أن ينهيها برشلونة أول من أمس.

وواجه مهاجم برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي مجددًا الحكم جيل مانسانو الذي تعرض لصفارات الاستهجان، بعد أن منحه بطاقة حمراء أمام أوساسونا في آخر مباراة له في نوفمبر الماضي، قبل التوقف لخوض غمار مونديال قطر 2022، ما أدى إلى إيقاف «ليفا»لثلاث مباريات وهي عقوبة لا يزال يطبقها في الدوري الذي يتصدره النادي الكاتالوني بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد الثاني.

وبقي برشلونة على الطريق الصحيح نحو ثاني ألقابه في عهد تشافي، بعدما ظفر أخيرًا بالكأس السوبر الإسبانية على حساب ريال مدريد 3-1 في العاصمة السعودية الرياض في وقت سابق من الشهر. وتابع أوساسونا مفاجآته في المسابقة ولحق ببرشلونة إلى نصف النهائي بفوزه على ضيفه اشبيلية 2-1 بعد التمديد (الوقت الأصلي 1-1). وكان أوساسونا جرد ريال بيتيس من اللقب عندما تغلب عليه بركلات الترجيح في ثمن النهائي.

وكان أوساسونا في طريقه الى حسم المباراة في وقتها الأصلي عندما تقدم بهدف شيمي أفيلا في الدقيقة 71، لكن المهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري الذي دخل في الدقيقة 77، أدرك التعادل للفريق الأندلسي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع فارضا الشوطين الإضافيين. ونجح أوسوسانا في حجز بطاقته بفضل هدف للدولي المغربي الآخر عبد الصمد الزلزولي، المعار من برشلونة، في الدقيقة 99.

