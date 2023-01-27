تشافي: ديمبيلي نضج كثيراً

دوليه

أعرب تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، عن سعادته بالانتصار 1-0 خلال مواجهة ريال سوسيداد، ضمن منافسات دور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا. وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «ديمبيلي نضج كثيرا، وهو لاعب يتمتع بإمكانات هائلة، ويمنحنا أشياء كثيرة، فهو جيد في اتخاذ القرارت، وسعيد للغاية به».

وبسؤاله إذا كان ما زال مقتنعا أنه الأفضل في العالم في مركزه، أجاب: «لقد أثبت أنني محق، وأتحدث معه كثيرا، وهو ما زال أحد أفضل اللاعبين في العالم، ولكن عليه أن يصدق ذلك».

وأضاف: «تم إنجاز معظم الأشياء بشكل جيد، لكن بعد الهدف تراخى الفريق، وهذا أمر غير مطلوب، الخصم كان مترنحا ولا يمكننا إهدار مثل هذه الفرص، سعداء بشكل عام لكن يجب أن نكون أكثر طموحا».

واستكمل: «كان على تير شتيغن أن ينقذنا، وعلينا أن نتعلم حتى لا نعاني، ولدينا مشاعر إيجابية وسعيد بالمباراة وأفكر في المباراة المقبلة». وعن الكدمة التي تعرض لها بيدري، علق مدرب البارشا: «ليست خطيرة، وسيكون متاحا في اللقاء المقبل». وأتم: «بوسكيتس في مستوى جيد جدا، حتى حين نفقد الكرة، وما يقدمه غير عادي، ورافينيا سيكون لاعبا مهما».

