مان يونايتد على مشارف النهائي

دوليه

وضع مان يونايتد قدمًا في نهائي كأس الرابطة الانكليزية، بفوزه 3-0 على مضيفه نوتنغهام فوريست في ذهاب الدور نصف النهائي أول من أمس. وواصل ماركوس راشفورد فورمته الرائعة وافتتح التسجيل بهدف فردي جميل (6)، فيما وقع الوافد الجديد الهولندي فاوت فيخهورست على أول أهدافه مع يونايتد بعد وصوله مطلع العام (45) قبل أن يضيف البرتغالي برونو فرنانديش الثالث (89). ويطمح يونايتد لبلوغ نهائي كأس الرابطة للمرة العاشرة في تاريخه والاولى منذ 2017 عندما توج باللقب بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وكان العام الاخير الذي يتوج فيه بأي لقب. في حال تأهله، سيلتقي في النهائي مع نيوكاسل أو ساوثمبتون، علمًا أن الاول وضع قدمًا في المباراة القمة بفوزه 1-0 خارج معقله الثلاثاء. ودخل يونايتد المباراة بعد خسارته القاتلة في الدقيقة الاخيرة أمام مضيفه أرسنال 3-2 متصدر الدوري ضمن منافسات البرميرليغ الاحد. ودفع المدرب الهولندي إريك تن هاغ بتشكيلة أساسية كاملة، من بينهم البرازيلي كازيميرو الذي غاب عن مباراة أرسنال للايقاف. وافتتح راشفورد التسجيل بهدف رائع عندما انطلق على الرواق الايسر منفردًا وتوغل الى منطقة الجزاء وسدد بيسراه في الزاوية الضيقة القريبة، مسجلا هدفه العاشر في 10 مباريات في جميع المسابقات منذ استئناف المنافسات بعد مونديال قطر، وهو اللاعب الوحيد في الدوريات الخمسة الكبرى يحقق ذلك. وبات راشفورد أول لاعب يسجل خمسة أهداف في موسم واحد في كأس الرابطة لمصلحة يونايتد منذ الارجنتيني كارلوس تيفيس (6 في موسم 2008-2009). وألغي هدف لنوتنغهام فوريست لسام سوريدج بداعي تسلل على الاخير بعد العودة الى حكم الفيديو المساعد «في ايه آر» (24). وسجل فيخهورست الذي وصل الى يونايتد على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم من بشيكتاش التركي الذي كان معارًا إليه من بيرنلي الانكليزي، الهدف الثاني بعد أن تصدى الحارس لتسديدة قوية للبرازيلي أنتوني من مشارف المنطقة، لتتهيأ الكرة امام الهولندي تابعها في الشباك (45). وأجرى تن هاغ العديد من التغييرات في الشوط الثاني مريحًا راشفورد وأنتوني وغيرهما، وأحرز فرنانديش الهدف الثالث بتسديدة منخفصة على الطائر من مشارف المنطقة زاحفة في الشباك (89). وتقام مواجهة الاياب على ملعب أولد ترافورد الاربعاء المقبل.

