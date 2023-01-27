انتصار قاتل لدورتموند

دوليه

سجّل المهاجم الاميركي البديل جيوفاني رينا هدفًا قاتلا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل عن الضائع ليهدي فريقه بوروسيا دورتموند فوزًا ثمينًا على مضيفه ماينتس 2-1، في اطار منافسات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الالماني. وكان رينا نفسه بطل فوز دورتموند المثير على ضيفه اوغسبورغ 4-3 الاحد الماضي عندما سجّل هدفًا رأسيًا في الدقيقة 90+1.

وبعدما افتتح ماينتس التسجيل عن طريق الكوري الجنوبي جاي-سانغ لي (2)، عادل النروجي يوليان رييرسون النتيجة للفريق «الاصفر والاسود» (4).

وتقدم دورتموند الى المركز الثالث مؤقتًا برصيد 31 نقطة على بعد خمس نقاط من بايرن ميونيخ المتصدر، فيما بقي ماينتس في المركز الثاني عشر بـ 20. وافتقد دورتموند في اللقاء لمرونته الهجومية المعتادة في ظل غياب لاعب الوسط الانكليزي الشاب جود بلينغهام الموقوف، الذي يُعد ركيزة كبيرة في تشكيلة الفريق رغم انه لم يتجاوز سن التاسعة عشر. وفي مباراة أخرى حقق يونيون برلين فوزاً ثميناً على مضيفه فيردر بريمن 2-1. وسجل كل من جانيك هابيرير (18) وكيفن بيهرينس (46) هدفي الضيوف فيما كان هدف فيردر بريمن الوحيد بواسطة أموس بيبر في الدقيقة 14. وصعد يونيون برلين إلى مركز الوصافة برصيد 33 نقطة. وفي باقي المباريات، تعادل فرايبورغ مع ضيفه آينتراخت فرانكفورت 1-1 وفاز باير ليفركوزن على بوخوم 2-0 وأوغسبورغ على بوروسيا مونشنغلادباخ 1-0.

