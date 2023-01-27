توتنهام ضم دانجوما

دوليه

ابرم توتنهام اولى صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية بتعاقده مع الجناح الهولندي أرنو دانجوما على سبيل الإعارة من فياريال الاسباني حتى نهاية الموسم. ونجح فريق المدرب الايطالي أنتونيو كونتي باستمالة دانجوما في اللحظات الاخيرة، بعد أن بدا اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في طريقه للانضمام الى النادي الانكليزي الآخر إيفرتون الذي يواجه خطر الهبوط.

وسيمنح دانجوما، كونتي، خيارًا هجوميًا آخر حيث يتطلع إلى تعزيز صفوفه في ظل سعيه للمنافسة على احد المراكز الاربعة الاوائل والمؤهلة الى دوري أبطال أوروبا. وافاد بيان توتنهام أول من امس «يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع أرنو دانجوما على سبيل الإعارة من فياريال حتى نهاية موسم 2022-23 بشرط الحصول على الاستغناء الدولي».

وباستثناء هاري كين، عانى مهاجمو توتنهام لترك بصمة في الموسم الحالي، حيث وقع كل من الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين والسويدي ديان كولوشيفسكي والبرازيلي ريشارليسون ضحية اصابات متكررة. ومن المحتمل ان يخوض دانجوما، المولود في نيجيريا، مباراته الاولى بقميص سبيرز في الدور الرابع لكأس انكلترا غدا امام بريستون من الدرجة الثانية.

