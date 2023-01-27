ميلان يراقب كانسيلو

دوليه

كشفت صحيفة ذا صن البريطانية أن ميلان الإيطالي يراقب موقف الظهير البرتغالي جواو كانسيلو مع مانشستر سيتي. وذكرت الصحيفة أن الدولي البرتغالي لم يشارك مع السيتي منذ عودته من كأس العالم 2022 الشهر الماضي. وأشارت إلى أن اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً يواجه صعوبات في الحصول على مكان في التشكيلة الأساسية للمدرب الإسباني بيب غوارديولا. وبينت أن مدرب السيتي اختار الشاب ريكو لويس وقلب الدفاع ناثان آكي للعب في مركز الظهير، ما يجعل كانسيلو مرشحاً لمغادرة النادي الإنكليزي. وختمت بأن ميلان يتقدم الأندية التي تراقب موقف اللاعب البرتغالي، الذي جدد عقده في الموسم الماضي مع حامل لقب الدوري الإنكليزي بعقد يمتد حتى 2027.