رياضيو روسيا وبيلاروسيا يشاركون في «الآسياد»

دوليه

أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي دعمه لبيان اللجنة الاولمبية الدولية بشأن التضامن مع أوكرانيا ومنح رياضيي روسيا وبيلاروسيا فرصة المشاركة في البطولات. وجاء في بيان للمجلس الأولمبي الآسيوي امس الخميس: «إن المجلس الأولمبي الآسيوي ينضم إلى الحركة الأولمبية في دعمها لبيان المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية بشأن التضامن مع اوكرانيا، والعقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروسيا، ووضع الرياضيين في هذه الدول».

وتابع: «يؤمن المجلس الأولمبي الآسيوي بقوة الوحدة من خلال الرياضة، وبأنه يجب أن تتاح الفرصة لجميع الرياضيين، بغض النظر عن جنسياتهم أو جوازات السفر التي يحملونها، للمنافسة في المسابقات الرياضية، وأن المجلس أتاح الفرصة للرياضيين المؤهلين من روسيا وبيلاروسيا للمشاركة بالمنافسات التي تقام في آسيا، منها دورة الألعاب الآسيوية». وأضاف البيان: «إن المجلس الأولمبي الآسيوي سيبقى جاهزا، حيث تواصل اللجنة الأولمبية الدولية البحث مع الاتحادات الدولية في مسار عودة رياضيي روسيا وبيلاروسيا للمشاركة في المنافسات في ظل شروط صارمة».

