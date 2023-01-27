الكويت والعربي يواجهان السالمية والنصر

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تبرز مواجهة الكويت مع السالمية في الساعة 04:30 مساء اليوم على ستاد الصداقة والسلام ضمن الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الأمير الذي يشهد اليوم أيضاً مباراة العربي مع النصر في الساعة 08:00 على ستاد ثامر، على أن يختتم غداً بلقاءي الفحيحيل مع القادسية، وكاظمة مع برقان.

ويتطلع الأبيض والسماوي لإكمال المشوار في المسابقة بعد البداية المتواضعة لكليهما، فالأول نجا بأعجوبة أمام التضامن واحتاج لهدف من مدافعه مشاري غنام في الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني، لتذهب مباراته مع التضامن إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت له في النهاية.

أما الثاني، فلم يظهر بالصورة المطلوبة وعانى كثيراً أمام الشباب الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، وجاء تفوقه بعد أن لعب منافسه بعشرة لاعبين في الدقيقة 70 من المباراة. وتمثل مباراة اليوم فرصة للكويت من أجل رد الاعتبار أمام السالمية الذي أخرجه من الدور التمهيدي لمسابقة كأس ولي العهد بالفوز عليه 3-2، قبل أن يشق السماوي طريقه إلى المباراة النهائية التي ستجمعه مع العربي يوم 6 فبراير المقبل.

وفي المباراة الثانية، يسعى العربي لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد الفوز الكبير على اليرموك 6-1 في الدور التمهيدي، لكنه يصطدم اليوم بفريق لطالما كان نداً قوياً له، حيث لم يستطع الأخضر الفوز على العنابي في المواجهات السبع الأخيرة إلا مرة واحدة وكانت في بطولة كأس «زين» التنشيطية. وتحسن أداء النصر تحت قياة مدربه الوطني محمد المشعان في الفترة الأخيرة وسط تألق واضح من مهاجمه محمد دحام الذي يقدم مستوى مميزا، في المقابل يتمنى الأخضر مواصلة طريقة من أجل بلوغ المباراة النهائية للمسابقة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها بـ 16 لقباً مناصفة مع القادسية. وفي مباريات غدا السبت، لا يبدو القادسية أفضل حالاً من الكويت والسالمية، بعد أن كان على وشك مغادرة المسابقة بعد تخلفه بهدف أمام الساحل، قبل هدف الإنقاذ من سلمان البوص في الوقت بدل الضائع ثم الفوز بنتيجة 3-1. ويتعين على الاصفر تقديم عرض أفضل أمام الفحيحيل الذي تأهل إلى هذا الدور بعد أن تخطى خيطان بركلات الترجيح في الدور ربع النهائي.

وتشهد المسابقة غداً الظهور الأول لكاظمة حامل اللقب، الذي تنتظره مواجهة سهلة على الورق أمام برقان الفائز على الصليبخات 3-1 في الدور التمهيدي. ومع ذلك فإن البرتقالي مطالب بالحذر لأن برقان الذي يحتل المركز الأخير في دوري الدرجة الأولى، سبق أن أقصى كاظمة من مسابقة كأس ولي العهد في العام 2019.

