سباقات «الفورمولا» تنطلق في «مدينة المحركات» اليوم

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تستضيف مدينة الكويت لرياضة المحركات بالتعاون مع النادي الدولي الكويتي للسيارات لأول مرة في البلاد منافسات الجولة الثانية والثالثة لكل من بطولة الشرق الأوسط لسباقات الفورمولا الإقليمية (FR) وبطولة الإمارات لسباقات الفورمولا (F4). وقال مدير عام المدينة محمد العبدالرزاق في مؤتمر صحفي مساء الأول من أمس إن الجولتين تنطلقان اليوم وتختتمان الأربعاء المقبل، مبينا أن كل جولة من كلا البطولتين تتضمن ثلاثة سباقات بمجموع 12 سباقا.وذكر العبدالرزاق أن المتسابقين بدأوا تجهيزاتهم استعدادا للبطولة، مشيرا الى أن هذا السباق يعتبر الحدث الأول من نوعه على حلبة الكويت المعتمدة من الاتحاد العالمي لرياضة المحركات المصفنة على اعلى معايير (grade 1).ودعا الجماهير لحضور هذا السباق والحدث التاريخي والاستمتاع بأجواء التنافس خاصة أن المنطقة تشهد لأول مرة سباقات الفورمولا ريجينال (FR). وأوضح أن الجولة الاولى من البطولتين كانتا في دبي والجولة الرابعة ستكون أيضا في دبي فيما تقام الجولة الخامسة والأخيره في أبوظبي. من جانبه نوه المدير التنفيذي لـ(توب سبيد) دافيدي ديغوبي في كلمة مماثلة بالتسهيلات الكبيرة التي قدمتها دولة الكويت والمدينة لاقامة البطولتين، معربا عن الفخر بالعمل مع الجهات الكويتية، كما عبر عن سعادته لوجوده مع المتنافسين في هذا الحدث الفريد من نوعه. بدوره قال مدير العلاقات الدولية ورياضة السيارات في النادي الدولي الكويتي للسيارات فؤاد بوعرجة في كلمة مماثلة إن النادي على تعاون مستمر مع ادارة المدينة لاستضافة هذا الحدث العالمي الذي يمثل فخرا لرياضة السيارات في الكويت. ونوه بوعرجة بسعي النادي لتطوير رياضة السيارات غير أن الجائحة أخرت خططه إلا أنه مستمر في التركيز على المتسابقين الصغار من خلال تدريبهم وتأهليهم لمختلف السباقات وتكوين فريق كويتي يستطيع المشاركة في سباقات الفورمولا.

