عودة صباح إلى الجهراء

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أعلن نادي الجهراء عودة مدافعه خالد صباح قادماً من القادسية على سبيل الإعارة، ليكون ثاني صفقات الفريق بعد القطري عبدالكريم حسن. وغاب صباح عن الملاعب منذ منتصف الموسم الماضي بعد خلاف مع القادسية على مستحقاته المالية. وكان المدافع الذي يجيد اللعب في قلب الدفاع والظهير الأيسر قد انتقل من الجهراء إلى القادسية بداية الموسم الماضي بعقد لمدة 5 مواسم. وظهر صباح بصورة جيدة في بداية الموسم واختير لصفوف المنتخبين الأول والأولمبي قبل أن يتعرض للإصابة ويغيب عن الملاعب لفترة استمرت حتى بعد شفائه من الإصابة بسبب الخلافات المالية.

