تفوق السلمان والنقيب في بطولة المتروك للمبارزة

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حقق المبارز عبدالرزاق السلمان المركز الأول في بطولة المرحوم علي يوسف المتروك لمبارزة ذوي الاعاقة (دمج) التي أقيمت اول من أمس على صالة نادي التحدي الرياضي للمعاقين في نادي القادسية برعاية يوسف علي المتروك وحضور الشيخة انتصار الصباح ورئيس نادي التحدي الرياضي للمعاقين طارق القلاف، وسيدة الأعمال سهيلة القلاف. واحرز المبارز علي الميل المركز الثاني، فيما ذهب المركز الثالث إلى حسن صفر، وحقق حسين صفر المركز الثالث مكرر.

وفي فئة الأصحاء أحرز المركز الأول نوري النقيب، فيما ذهب المركز الثاني إلى حسين دشتي، وحقق محمد أكبر المركز الثالث، وخليفة الحربان المركز الثالث مكرر.

وأقيمت البطولة على مدى يوم واحد وشهدت حضورا جماهيريا مميزا إلى جانب تقديم المشاركين مستويات مميزة في فئاتهم وهو ما يعكس اهتمام نادي التحدي الرياضي للمعاقين لاقامة مثل هذه البطولات لذوي الاعاقة. ووجه طارق القلاف الشكر إلى عائلة المتروك على اهتمامهم ورعايتهم لمثل هذه البطولات التي تعكس مدى اهتمام المجتمع باقامة بطولات مماثلة تسهم في رفع مستوى اللعبة.

