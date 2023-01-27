اختتام المرحلة الأولى من «مسيرة العرفان للدراجات»

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اختتمت بنجاح مساء أمس المرحلة الأولى من فعالية المبادرة الخليجية للدرجات الهوائية، التي تقام تحت شعار «مسيرة العرفان»، بعدما قطع المشاركين أكثر من 90 كيلو متراً، على أن تنطلق صباح اليوم المرحلة الثانية من منطقة الشعب البحري، باتجاه مجمع صحارى التجاري في منطقة صبحان، ثم يكمل المشاركون مسيرتهم نحو فندق سفير الفنطاس، بمسافة اجمالية تصل إلى 70 كيلو متراً، على أن تختتم فعاليات المبادرة الخليجية مساء غد السبت.

من جانبه، أشاد النائب السابق في البرلمان البحريني جمال بوحسن بفكرة إقامة المبادرة الخليجية، وقال: «تعد هذه المبادرة إحدى المبادرات الخليجية المشتركة، التي تعزز الترابط الأخوي، والتكامل القائم على المحبة بين جميع أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا لا يتأتى إلا من خلال إقامة المبادرات والدورات والمؤتمرات الخليجية، ونتمنى التوفيق لهذه المبادرة، ولجميع الفعاليات الخليجية المشتركة».

وذكر بوحسن أن النشاط الرياضي بين أبناء دول مجلس التعاون الخليجي يعد أحد أهم المجالات التي تجمع بين الأشقاء في دول الخليج، مضيفا: «تشمل المبادرة الخليجية للدراجات الهوائية العديد من الرسائل الإنسانية، والخيرية الطيبة، ونعتز بدعم ونشر مثل هذه القيم الإنسانية النبيلة».

من جهتها، أشادت رئيسة اللجنة المنظمة لفعالية المبادرة الخليجية للدراجات الهوائية والمدير العام لشركة «لين ستارت» سارة الحبيل بالمشاركة الإيجابية للحضور، وقالت في كلمة قبل انطلاق المرحلة الأولى للفعالية: «كل الشكر لجميع المشاركين والداعمين على تفاعلهم الإيجابي، ونأمل أن تواصل المبادرة نجاحها في السنوات المقبلة، وبمشاركة أوسع لأنباء دول مجلس التعاون الخليجي»، لافتة إلى أن اللجنة المنظمة هيأت كافة سبل الأمن والسلامة والرعاية الصحية لجميع المشاركين.

