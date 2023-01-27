«وورلد يوروبا» و«لوبوغانفيل» تجولان بـ 6269 سائحاً في موانئ الخليج

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استقبل ميناء الدوحة السفينتين السياحيتين «أم أس سي وورلد يوروبا» و«لوبوغانفيل» في وقت واحد، وعلى متنهما 5269 سائحا وطاقما من 2185 فردا، سينضم إليهما لاحقا 1000 سائح من الدوحة ضمن جولة سياحية جديدة تقودها إلى عدد من الموانئ في الخليج العربي.

وتعد هذه الزيارة الخامسة للسفينتين خلال موسم الرحلات البحرية 2022 - 2023، الذي يستمر حتى أبريل المقبل، وترفع السفينة «أم أس سي وورلد يوروبا» التي تديرها شركة «أم أس سي كروزس» علم مالطا، فيما ترفع «لوبوغانفيل» علم فرنسا وتديرها شركة «بونانت كروزس» الفرنسية. ويبلغ طول السفينة «أم أس سي وورلد يوروبا» 333 مترا، ويمكنها استيعاب أكثر من 6700 راكب، فيما يبلغ طول «لوبوغانفيل» 131 مترا، ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 294 راكبا بمن فيهم الطاقم. وتتميز السفينتان باحتوائهما على معدات مبتكرة وصديقة للبيئة، مما يجعلهما من أكثر السفن السياحية تطورا على مستوى الاستدامة البيئية.

