مَعْلَمان عربيان على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر

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أضيفت آثار مملكة يمنية قديمة ومنطقة معارض خرسانية لبنانية حديثة إلى قائمة «اليونسكو» لمواقع التراث العالمي المعرضة للخطر.

وقالت «اليونسكو» في بيان إن لجنة التراث العالمي التابعة لها قررت خلال جلسة استثنائية إدراج سبعة مواقع أثرية تشهد على مملكة سبأ الغنية وإنجازاتها المعمارية والجمالية والتكنولوجية من الألفية الأولى قبل الميلاد حتى ظهور الإسلام حوالي 630 ميلادية على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.

وتم إدراج المعالم السبعة الرئيسة لمملكة سبأ اليمنية القديمة، ومعرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس على لائحة وكالات الأمم المتحدة في «إجراء عاجل»، على أمل الحفاظ على المواقع المهملة بشكل أفضل. وأضافت «اليونسكو» أن الموقعين سيحصلان الآن على مساعدة تقنية ومالية معززة.

وتم تصميم معرض رشيد كرامي الدولي، أحد معالم الحداثة في لبنان، خلال الستينيات كجزء من سياسة أوسع لتحديث البلاد.

في السنوات الأخيرة، جذب الموقع، الذي تبلغ مساحته 70 هكتارا ، وتبرز فيه قاعة للحفلات الموسيقية على شكل بوميرانغ، انتباه العديد من المطورين.

