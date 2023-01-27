الدنمارك تفوز بـ«كأس العالم للطهاة»

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فازت الدنمارك بمسابقة كأس العالم للطهاة معززة لشهرة الدول الاسكندنافية بتفوقها في هذه المسابقة على طهاة من جميع أنحاء العالم.

وتوجت الدنمارك بهذه المسابقة التي أقيمت في مدينة ليون الفرنسية، واحتلت النرويج المركز الثاني.

وعلى مدى عمر هذه البطولة التي انطلقت في عام 1987 على يد الشيف الفرنسي بول بوكوز، حققت الدنمارك 8 ميداليات، منها 3 ذهبيات و4 فضيات و1 برونزية.

يذكر أن هذه البطولة شهدت تفوقا للدول الاسكندنافية منذ انطلاقتها، حيث شهدت تفوقا للدنمارك والنرويج التي حلت ثانية في هذا العام، والتي جمعت على مدار مشاركاتها في البطولة 5 ميداليات ذهبية. وتشارك السويد في منصة التتويج بتاريخ هذه البطولة بفوزها بسبع ميداليات واحدة منها ذهبية، ولم تتمكن أي دولة من منافسة هذه الدول سوى فرنسا التي في رصيدها 11 ميدالية، 8 منها ذهبية.

