سمو الأمير هنأ الهند وأستراليا وترينيداد وتوباغو بالأعياد الوطنية

وطن النهار

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة إلى الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلادها، متمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية ولجمهورية الهند وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى فخامة الجنرال ديفيد هيرلي حاكم عام أستراليا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولأستراليا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة إلى الرئيسة كريستين كارلا كانغالو – الرئيسة المنتخبة لجمهورية (ترينيداد وتوباغو) الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية ترينيداد وتوباغو، متمنيا سموه لها كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

