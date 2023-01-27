سمو ولي العهد هنأ الهند وأستراليا وترينيداد وتوباغو

وطن النهار

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد تهنئة إلى الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلادها راجيا لها وافر الصحة والعافية.

وبعث سمو ولي العهد ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة كريستين كارلا كانغالو الرئيسة المنتخبة لجمهورية «ترينيداد وتوباغو» الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية «ترينيداد وتوباغو»، متمنيا سموه لها كل التوفيق والسداد ودوام الصحة والعافية.

و بعث سموه ببرقية تهنئة إلى الجنرال ديفيد هيرلي حاكم عام أستراليا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا لفخامته وافر الصحة والعافية.

