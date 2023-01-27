وزيرة الشؤون: العمل المشترك يعالج القضايا الاجتماعية

وطن النهار

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي أهمية العمل العربي المشترك في معالجة العديد من الملفات وعلى رأسها القضايا الاجتماعية للمواطن العربي. جاء ذلك في تصريح صحافي للوزيرة البغلي على هامش ترؤسها وفد دولة الكويت باجتماعات الدورة الـ42 لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب في العاصمة القطرية الدوحة بحضور رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني. وأكدت البغلي أهمية المقاربة العربية القابلة للتطبيق العملي على أرض الواقع بشأن ملفات عدة تواجه الأمة العربية منها المرأة والطفولة والفئات الخاصة والتي تتطلب التعاون والتكاتف للتعامل معها. وأوضحت أن الدورة الـ42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ناقشت الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي وقضايا الأسرة والطفولة وكبار السن وذوي الاعاقة وضرورة الاهتمام بهذه الفئة وادماجها في المجتمع وتوفير احتياجتها. وأشارت إلى أن قضية الفقر في الدول العربية والتي كان لها نصيب وافر من المناقشات باعتبارها ظاهرة تتطلب عملا مشتركا لمواجهتها، موضحة أن الاجتماع تناول أيضا متابعة تنفيذ الابعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030 والتشريعات والقوانين المدرجة على جدول الأعمال.