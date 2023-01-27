مرحلة.. «العاجل من الأمور»

الأولى

أصدر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد امس أمرا أميريا بقبول استقالة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد والوزراء وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه.

وجاء نص الأمر الأميري بمادته الأولى على انه تقبل استقالة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة

ونصت المادة الثانية على انه يبلغ أمرنا هذا إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وعلى وقع قبول استقالة الحكومة بدأ بعض النواب التحرك للتنسيق بشأن تحديد أولويات القوانين وأهميتها ووقت تقديمها وذلك بعد الفوضى التشريعية التي عاشها مجلس الأمة في المرحلة الحالية وكانت سببا في تأزيم العلاقة مع الحكومة.

وكشف مصدر برلماني لـ النهار ان النواب عادل الدمخي ومحمد هايف ومحمد المطير يقودون هذه التحركات وقد بدأوا فعلا عقد الاجتماعات كانت باكورتها في مخيم المطير.

واضاف ان التحركات تدور حول بلورة آلية عمل نيابية متفق عليها مع اكبر عدد من النواب للتعاطي مع اعمال مجلس الأمة، لافتا الى ان البعض طرح افكارا منها ضرورة عرض أي استجواب قبل تقديمه وأخذ الضوء الاخضر عليه من قبل الاغلبية.

واكد المصدر ان كل تلك الافكار ستتم مناقشتها بصورة مستفيضة في الأيام القادمة للوصول الى ما يمكن تسميته خارطة طريق تسير وفقها الاغلبية النيابية بعد التشكيل الحكومي الجديد وعودة جلسات مجلس الأمة الى الانعقاد.