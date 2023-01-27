السعودية: انتهى زمن الدعاة «الممثلين والمهرجين والمتمصلحين»

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الرياض- الوكالات: رأى وزير الشؤون الاسلامية في المملكة العربية السعودية عبداللطيف آل الشيخ، ان وقت «المتاجرين بالدين انتهى بغير رجعة»، واصفا اياهم بـ «المهرجين». وقال عبداللطيف آل الشيخ في تصريحات على هامش تفقده فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية للمملكة «اصبحت الان المنابر الدعوية مضبوطة 100% والمسموح لهم بالآلاف يؤدون هذه الأعمال التي سبقهم اليها الانبياء الدعوة لله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي احسن»، واضاف الوزير السعودي «انتهى وقت المهرجين والممثلين والمصارعين والحركيين والمتمصلحين من الدعوة»، واردف آل الشيخ، قائلا «الان دعاة ولله الحمد على مستوى متميز جدا يخافون الله ويتقونه وعندهم علم غزير وهم ابناء هذا الوطن وحريصون على ان يقدموا ما لديهم من علم»، وتابع «اما الممثلون والمهرجون والمضحكون للناس والمستهترون الذين يريدون ان يأتيكم ما أتى غيركم انتهى وقتهم الى غير رجعة بإذن الله».