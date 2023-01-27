بومبيو: محمد بن سلمان «أحد أهم قادة عصره»

الأولى

واشنطن- الوكالات: تضمنت المذكرات الجديدة التي أصدرها وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، في كتابه «لا تعطِ أي بوصة - القتال من أجل أميركا التي أحب» مفاجآت كثيرة. ولاقى الكتاب اهتمام الأوساط السياسية الأميركية ووسائل الإعلام داخل الولايات المتحدة وخارجها، في ضوء ما تضمنه من معلومات حول قضايا عديدة.

ودافع بومبيو في مذكراته عن السعودية بشدة، مشيراً إلى أن علاقته الدبلوماسية مع المملكة كانت تغيظ وسائل الإعلام الأميركية. وشدد بومبيو على أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رجل إصلاحي «سيثبت أنه أحد أهم قادة عصره، وشخصية تاريخية بحق على المسرح العالمي».

كما أشار بومبيو إلى أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية ساعدت عملاء «الموساد» على الفرار من إيران في فبراير 2018، بعد أن نجح هؤلاء العملاء في سرقة أرشيف إيران النووي السري من قلب طهران، وفق صحيفة «جيروزاليم بوست». كما كشف بومبيو أيضا في كتابه أن الهند وباكستان اقتربتا من «حرب نووية».

