نصائح دولية للحكومة.. التقشف يهدد التنمية!

الأولى

كشفت مصادر لـ«النهار»، عن أن غياب العدالة في الرواتب بين الوظائف المتشابهة في الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية، يؤدي إلى تراجع إنتاجية الموظفين، الأمر الذي يفاقم الروتين والدورة المستندية ويصيب بيئة الأعمال بالتدهور.

من جهتها، حذرت الأمم المتحدة في تقرير لها حكومات الدول من وقف الإنفاق على المشاريع التنموية بدعوى التقشف، لافتة الى أن التوقعات المتشائمة بجب ألا تؤدي إلى تفكير قصير الأجل أو الى تقشف مالي متسرع يفاقم عدم المساواة ويهدد أهداف التنمية.

وأشارت الأمم المتحدة في تحذيرها إلى أن النمو الاقتصادي العالمي خلال العام الحالي سيكون من 3 إلى 1.9%، مؤكدة أن تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وتزايد مواطن الضعف المتعلقة بالديون تهدد بالمزيد من التراجع.