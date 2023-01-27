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استرداد المبالغ المالية من 129 مزوراً لشهادته


كشف رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب حمد المطر عن أن وزارة الداخلية أبلغت اجتماع اللجنة التعليمية البرلمانية عن «129 شهادة مزورة استردت المبالغ من أصحابها، وأن الوافد الذي سهل التزوير حكم عليه بالسجن 30 عاماً».
وقال: تجلت لنا في اللجنة التعليمية بعض الحقائق التي يعاني منها المجتمع الكويتي من وراء هذه الشهادات المزورة، وقد أبلغتنا وزارة الداخلية تحصيل المبالغ المالية من 129 شخصا حصلوا على شهادات مزورة، مؤكدة ان الشخص القائم على التزوير وهو من الجنسية العربية موجود في السجن وتجاوزت الأحكام القضائية الصادرة بحبسه 30 عاما.


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