إدخال 270 سيارة إسعاف إلى الخدمة قريباً

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أعلنت وزارة الصحة أنه سيتم إدخال 270 سيارة إسعاف جديدة إلى أسطول الطوارئ الطبية خلال الفترة المقبلة.

وقال مدير إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة د. أحمد الشطي إنه تم الانتهاء من وضع المواصفات وتقديم الطلبات ولم يبق سوى الانتهاء من الإجراءات الإدارية والرقابية المتبعة والدورة المستندية.

وأوضح أن هذه الأعداد تمثل ما بين 30 إلى 50% زيادة في أسطول الإسعاف الحالي، معربا عن التطلع أيضا إلى دخول المؤهلين من المسعفين إلى سوق العمل لمواكبة الطلب المتزايد والتوسع في مراكز الإسعاف الجديدة.

وذكر أن إدارة الطوارئ الطبية تعاملت مع 160 ألف بلاغ خلال عام 2022 منها 125 ألف حالة تم نقلها إلى المستشفيات ومن بينها 87 ألف حالة عاجلة و38 ألفا غير عاجلة، مشيرا إلى التعامل مع تسعة آلاف حالة حوادث طرق خلال عام 2022 منها وفيات وإصابات وإعاقات متعددة.