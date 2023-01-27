زيادة المكافأة التشجيعية لمفتشي الأمن ومدققي الجمارك

وطن النهار

أعلن مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد عن صدور قرار من مجلس الخدمة المدنية بزيادة المكافأة التشجيعية الشهرية ما بين 180- 300 لكل من «مفتش أمن وسلامة ومدقق جمركي»، مؤكدا على أن هذا القرار يأتي انطلاقا من أهمية دور رجال الجمارك وتعزيزا لجهودهم في النواحي الأمنية والاقتصادية.

وتوجه المدير العام للجمارك سليمان الفهد بالشكر والتقدير إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض ومجلس الخدمة المدنية على التجاوب مع طلب الإدارة العامة للجمارك بهذا الخصوص، مؤكدا على أن جميع منتسبي الجمارك يثمنون هذه الخطوة.

وشدد سليمان الفهد على ضرورة أن تكون المكافآت التشجيعية حافزا نحو المزيد من العمل والعطاء لخدمة الكويت. من جهة أخرى احتفلت إدارات الجمارك للدول الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية أمس باليوم العالمي للجمارك، الذي يحمل شعار هذا العام عنوان (تعزيز ثقافة تبادل المعرفة والفخر المهني في الجمارك) وبهذه المناسبة لفتت الإدارة العامة للجمارك الى أهمية الأدوار المنوطة بموظفيها، وقالت إنها تعمل على بناء قدراتهم بتأهيلهم من خلال دورات جمركية مهنية، واختيار المواد المناسبة لصقل مهاراتهم النظرية والعملية، ووضع خطة متكاملة لدورات تدريبية مكثفة لجميع الأنشطة المختصة ببناء القدرات سواء الداخلية أو الخارجية طوال فترة عملهم الوظيفي.

وأكدت أهمية توفير البيئة الملائمة والآمنة لعمل الموظفين من خلال التعاون مع منظمة الجمارك العالمية، لدراسة جميع الإمكانيات المتاحة، والعمل على تبنيها لتحسين النزاهة ومحاربة الفساد، وتحفيز الموظفين للشعور بالانتماء الوظيفي والوصول للإصلاح المستدام.

