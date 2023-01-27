البلدي يستأنف جلساته.. ويناقش السياسات العمرانية الإثنين المقبل

وطن النهار

يعاود المجلس البلدي عقد جلساته الإثنين القادم بعد انقضاء عطلة الإجازة الربيعية، حيث سيناقش طلب الأعضاء حول دور البلدية واستعدادها وتصوراتها بالتعامل مع برنامج عمل الحكومة، كما يناقش دورها في رسم السياسات العمرانية.

وسيبحث المجلس في انعقاده الطابع العمراني لمدينة الكويت وملاحظات لجان المخطط الهيكلي وتحرير الأراضي واللجنة المشتركة للفنية والقانونية والمالية،

وسيطلع المجلس ايضا على الاقتراح المقدم من أعضاء البلدي حول تخصيص مشروع سكني غرب البيوت الحكومية في منطقة جليب الشيوخ، واقتراح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري حول السماح بالإعلانات التجارية بوسائل النقل المتنقلة.

