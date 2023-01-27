«المواصلات»: 2012 موظفاً تلقوا بدل رصيد الإجازات

وطن النهار

أعلنت وزارة المواصلات عن الانتهاء من الدفعة الثانية لطلبات استبدال البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية لـ2012 موظفاً وموظفة من مختلف القطاعات واودعتها في البنوك أمس.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة المواصلات مشعل الزيد أن وكيل الوزارة بالتكليف محمد الحيص أصدر قرارا إداريا يقضي بالموافقة على صرف استبدال البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية لعدد 2012 موظفاً وموظفة ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط التي وضعها ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن، مشيرا إلى أن الجهات المعنية في الوزارة أودعت المبالغ في الحسابات البنكية لموظفي الوزارة الذين شملهم القرار ابتداء من (أمس) ليتسنى بعدها تحويل أسماء الدفعة الثالثة.

وأشار الزيد بأن الوزارة تعكف حاليا على الانتهاء من دارسة طلبات استبدال البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية للموظفين والموظفات الذين شملهم قانون قرار مجلس الخدمة المدنيه المعدل لسنة 2022 حيث لم يكن يسمح لهم التقدم بالمرحلة الأولى الخاصة بقواعد وشروط وضوابط استحقاق صرف البدل النقدي حيث إن عددهم يتجاوز لـ800 موظف وموظفة.

