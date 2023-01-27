رفع الأعلام بالميادين الخميس المقبل

وطن النهار

في اطار التجهيزات والاستعدادات للاحتفالات بالاعياد الوطنية اعدت مراقبة رفع الأعلام واعمال الزينة في ادارة العلاقات العامة خطة متكاملة لتزيين المباني الرسمية والطرق الرئيسية بأعلام الدولة.

وقد شكلت المراقبة ثلاثة فرق ميدانية للقيام بعملية رفع اعلام الدولة في عدد من المرافق الرسمية والطرق الرئيسية، حيث بدأت من يوم أمس في قصر بيان ومطار الكويت الدولي ثم اليوم (الجمعة) على طريق المطار والدائري الخامس ويتبعه غدا السبت على الدائري الاول والثاني ودوار الجهراء وساحة الصفاة والمباركية.

وستتواصل عملية رفع الاعلام يوم الاحد المقبل في نادي سباق الهجن ويوم الاثنين مباني المحافظات الست وشارع الغزالي وفي يوم الثلاثاء شارع تونس وبيروت وخلال يومي الاربعاء والخميس سترفع الاعلام في شارع الخليج وشارع التعاون، وسيكون الاول من فبراير المقبل الاحتفال الرسمي برفع علم الدولة في ساحة العلم، وستنتهي الفرق من عملية رفع الاعلام في يوم الجمعة الثالث من فبراير على جسور الدائري الرابع.

