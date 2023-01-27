loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

احتفاء بالأعياد الوطنية

رفع الأعلام بالميادين الخميس المقبل


في اطار التجهيزات والاستعدادات للاحتفالات بالاعياد الوطنية اعدت مراقبة رفع الأعلام واعمال الزينة في ادارة العلاقات العامة خطة متكاملة لتزيين المباني الرسمية والطرق الرئيسية بأعلام الدولة.
وقد شكلت المراقبة ثلاثة فرق ميدانية للقيام بعملية رفع اعلام الدولة في عدد من المرافق الرسمية والطرق الرئيسية، حيث بدأت من يوم أمس في قصر بيان ومطار الكويت الدولي ثم اليوم (الجمعة) على طريق المطار والدائري الخامس ويتبعه غدا السبت على الدائري الاول والثاني ودوار الجهراء وساحة الصفاة والمباركية.
وستتواصل عملية رفع الاعلام يوم الاحد المقبل في نادي سباق الهجن ويوم الاثنين مباني المحافظات الست وشارع الغزالي وفي يوم الثلاثاء شارع تونس وبيروت وخلال يومي الاربعاء والخميس سترفع الاعلام في شارع الخليج وشارع التعاون، وسيكون الاول من فبراير المقبل الاحتفال الرسمي برفع علم الدولة في ساحة العلم، وستنتهي الفرق من عملية رفع الاعلام في يوم الجمعة الثالث من فبراير على جسور الدائري الرابع.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة