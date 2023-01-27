السالم: خبرات «كونا» وإمكاناتها في خدمة ذوي الإعاقة

وطن النهار

بحثت المديرة العامة لـ (كونا) الدكتورة فاطمة السالم مع مديرة بوابة التدريب العالمية كفاية العلبان سبل تعزيز التعاون الاعلامي بين الجهتين.

وأكدت السالم في تصريح صحافي لدى استقبالها العلبان بمقر الوكالة أهمية التوسع في التعاون والمشاركة مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني من خلال الدعم الاعلامي لهم.

وأبدت استعداد (كونا) لتقديم كل الإمكانات والخبرات في مجال التدريب للبوابة في شتى برامجها التنموية الخاصة التي تخدم تطوير مهارات الأفراد من ذوي الاعاقة.

بدورها، استعرضت العلبان دور بوابة التدريب العالمية غير الهادفة للربح والمعنية بشؤون ذوي الإعاقة في الكويت وتهدف إلى تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.

وأعربت عن شكرها للجهود المبذولة التي تقدمها وكالة (كونا) من دعم ومساندة اعلامية وحرصها على المساهمة في تطوير برامج تنموية تتعدى دورها الاعلامي وذات بعد انساني.

