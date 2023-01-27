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وطن النهار

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محكمة الأسرة ألزمت مواطناً بـ 2930 ديناراً نفقة لمطلقته


قضت محكمة الأسرة الجعفرية بإثبات حضانة مواطنة لابنتها وإلزام الأب نفقات 2930 ديناراً تشمل نفقة متنوعة للابنة وأجرة مسكن وخادمة. وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية زينب الرامزي في أن القانون أكد أحقية الأم في حضانة ولدها ذكرا كان أم أنثى حتى بلوغه سبع سنين من العمر ثم للأب حتى البلوغ الشرعي وأن مناط أحقية الحاضنة في قبض نفقة الصغير هو وجود المحضون في يدها. وطلبت الرامزي في ختام دفاعها بإثبات حضانة موكلتها لابنتها الصغيرة والمطالبة بنفقات الابنة الشهرية بأنواعها المختلفة وهو ما خلصت لها المحكمة في حكمها بإلزام الأب بمبلغ 2390 نفقات متنوعة.


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