ضبط 7 مخالفين للإقامة في الضجيج وسعد العبدالله

وطن النهار

تمكن رجال مباحث الاقامة من ضبط 7 مخالفين لقانون الإقامة وتمت احالتهم إلى جهات الاختصاص، وذلك بعد ضبطهم في منطقتي الضجيج وسعد العبدالله.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية في بيان أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة في اللجنة الثلاثية المشتركة بالتعاون مع الجهات المعنية، تمكنت من ضبط 7 مخالفين لقانون الإقامة والعمل في منطقة الضجيج ومكتب خدم وهمي في منطقة سعد العبدالله.

وقالت الادارة ان ضبط المخالفين أتى من خلال التواجد والانتشار الأمني المستمر، وتمت إحالتهم لجهات الاختصاص وذلك لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

