الجزاف: العلاقات الكويتية - المصرية عميقة ومتجذرة منذ القدم

وطن النهار

قام رئيس وأعضاء مجلس ادارة جمعية الضباط المتقاعدين الكويتية أمس (الخميس) بزيارة جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب في جمهورية مصر العربية الشقيقة وذلك تلبية لدعوة من مدير جمعية المحاربين القدماء اللواء الركن أشرف أحمد شريف.

واطلع الوفد الكويتي برئاسة رئيس مجلس ادارة الجمعية اللواء متقاعد فيصل الجزاف على أوجه الرعاية والخدمات التي تقدم للمحاربين وأسرهم والشهداء ومصابي العمليات الحربية.

وأشاد اللواء الجزاف في تصريح لـ (كونا) بما تقدمه الجمعية المصرية من خدمات وبرامج تأهيلية وتشجيعية وترفيهية للمنتسبين وأسرهم من العاملين والمتقاعدين بعد ان فقد بعضهم الأمل في الحياة نتيجة للتعرض للاصابات أو المرض.

واشار الى انه جرى الترتيب لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجمعيتين للاستفادة من الخبرات والتجارب المطبقة منذ سنوات طويلة.

واكد اللواء الجزاف عمق العلاقات الكويتية - المصرية المتجذرة منذ القدم بين البلدين الشقيقين وتعاونهما في مختلف المجالات مثنيا في الوقت ذاته على ما حظي به الوفد خلال الزيارة من حفاوة في الاستقبال وكرم الضيافة.

