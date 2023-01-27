الكندري: المؤتمرات والخبرات العالمية تسهمان في تطوير الخدمات الطبية

وطن النهار

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون طب الأسنان الدكتور مشعل الكندري أن ما تشهده الكويت من تطور لافت في جميع المجالات وتحديدا القطاع الصحي هو ثمرة جهود حثيثة لتقديم أفضل خدمة ورعاية صحية وبخطوات عديدة مدروسة بعناية منها إقامة المؤتمرات الطبية المتخصصة واستقطاب الخبرات من جميع أنحاء العالم. وقال في كلمته الافتتاحية لمؤتمر جراحة العظام الأول الذي تقيمه رابطة جراحة العظام الكويتية برعاية وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي إن التخصص ينطوي على أهمية قصوى في رفع مستوى الخدمة الصحية خصوصا ما يتعلق بجراحة العظام لأهميتها العلاجية وضرورة توفيرها بالسرعة المطلوبة.

وأوضح أن المؤتمر يناقش التطور السريع حول العالم بمجال جراحة العظام وايجاد فرص للتعاون المشترك بين مختلف الجهات واستغلال الموارد البشرية والمالية المتوفرة بكفاءة وإتقان والنهوض بمستوى الخدمة المقدمة في هذا المجال المهم مما سيؤدي إجمالا إلى شعور المرضى والمراجعين بالمستوى العالي من الخدمات الصحية وجودتها وتطويرها.

