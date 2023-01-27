الجابر رئيساً لجمعية الزهراء التعاونية بالتزكية

وطن النهار

تم تشكيل مجلس إدارة جمعية الزهراء التعاونية وتوزيع المناصب بالتزكية، حيث جرى اختيار المهندس جابر الجابر رئيسا لمجلس الإدارة، وفهد الفرحان نائبا للرئيس، وصلاح الأنصاري أمينا للصندوق، وجاسم فرمن أمينا للسر، وذلك للسنة المالية الجديدة إلى جانب تشكيل الهيئة الإدارية.

وفي تصريح له، أكد رئيس مجلس الإدارة م. جابر الجابر أن تطوير المنطقة وخدمة المساهمين أولوية، وابوابنا مفتوحة للجميع، مؤكدا السعي للريادة وتقديم كل ما هو جديد من الأنشطة والمهرجانات والخدمات.

وبين أن مجلس الإدارة الجديد سيبذل قصارى جهده لتقديم مجموعة من الانشطة والخدمات للمساهمين خلال الشهر القادم من أجل تطوير العمل التعاوني بمنطقة الزهراء، وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية وتنوعها، والتواصل مع المساهمين والاستماع إلى اقتراحـاتهم وأفكارهم البناءة .

