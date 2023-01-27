برامج «البودكاست» كسرت الملل وتسيّدت فضاء الإعلام الرقمي

وطن النهار

اقتحمت برامج (البودكاست) العالم الافتراضي وتسيدت فضاء الإعلام الرقمي وكسرت قواعد الملل وطول المدة الحوارية التي طالما كانت عيبا في محتوى وسائل الإعلام التقليدية.

ويعد (البودكاست) قالبا إعلاميا جديدا اتخذ من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة مركبا له ووسيلة إلى غايته الكبرى وهي الجلوس على رأس هرم أعلى المشاهدات وأكثر التعليقات والتفاعلات مع ما يعرض من محتوى.

ولعل اتساع مساحة الحرية وعدم الالتزام بوقت محدد وتنوع المواضيع والبعد عن مقص الرقيب الذي يطول وسائل الإعلام التقليدية جعل من (البودكاست) مقصدا للباحثين عن الظهور غير المقولب في إطار محدد.

وفي هذا السياق قالت نائب المدير العام لإحدى شركات البودكاست ومقرها في دبي فرح الغربللي لـ (كونا) ان (البودكاست) هو عبارة عن بث صوتي مسجل يعتمد على أسلوب السرد القصصي ومناقشة قضايا الساحة من خلال استضافة أهم المختصين في كل المجالات بطابع متنوع.

عالم جديد

وأضافت ان مفهوم برامج البودكاست لا يزال جديدا في العالم العربي ومنطقة الخليج العربية مشيرة إلى محاولات جادة في المنطقة من أجل تقديم محتوى «جريء وجديد» ويرقى إلى ذائقة الجمهور الخليجي.

وأوضحت أن منصة (يوتيوب) العالمية تعد الحاضنة الرئيسية لمعظم محتوى البودكاست في العالم لما تتمتع به من مزايا عديدة مثل الانتشار الواسع وانخفاض التكلفة وسهولة الوصول لمحتواه من جميع الفئات العمرية.

وذكرت ان وجود برامج البودكاست في الهواتف الذكية أدى إلى زيادة المشاهدات الكبيرة لها إذ أصبح بمقدور أي فرد يمتلك هاتفا الوصول إلى آفاق غير محدودة من البرامج ووسائل الترفيه والتزود بالمعرفة.

ولفتت إلى أن الإحصاءات التي تداولتها بعض الدراسات مؤخرا تشير إلى ان عمليات البحث في وسائل التواصل الاجتماعي عن برامج البودكاست ارتفعت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة الأمر الذي جعل منها هدفا مهما للرعاة والمستثمرين.

جودة المضمون

وذكرت ان برامج البودكاست تعتمد بشكل عام على جودة المضمون من جهة وعلى نقاوة الصوت والصورة من جهة أخرى مشيرة إلى أن تحول مجموعة البودكاست التي تعمل فيها إلى تطبيق في الهواتف الذكية يعد خطوة متقدمة في هذا المجال.

وأكدت الغربللي ان مجموعة بودكاست حرصت في برامجها على التنوع في المضمون واختيار الموضوعات التي تتناولها في حلقاتها منها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها.

وأشارت إلى أن حرص الجمهور الخليجي على مواكبة القوالب الإعلامية الجديدة والتطور غير المسبوق في التقنيات الحديثة أدى إلى تطور البودكاست ومحتواه في الآونة الأخيرة.

وقالت ان حرص الجمهور الخليجي على مواكبة التطور في المجال الإعلامي أدى إلى خروجه عن اطار البرامج الاذاعية والتلفزيونية التقليدية إلى الإعلام الرقمي الجديد متخذة من منصات الفيديوهات العالمية مقصدا لها.

مساحة الحرية

وأوضحت ان مساحة الحرية التي تتمتع بها برامج البودكاست في مختلف الموضوعات أدى الى الاقبال عليها من قبل الضيوف لطرح آرائهم وأفكارهم بحرية بعيدا عن الرقابة المباشرة في وسائل الإعلام التقليدية.

وبشأن مصادر تمويل برامج البودكاست لفتت الغربللي إلى اعتمادها في معظمها على مصادر تمويل متعددة مثل الرعايات من الشركات أو الإعلانات التجارية أو شراء القنوات الفضائية لبعض البرامج التي تحقق نجاحا كبيرا.

وبينت ان حجم وتعدد مصادر التمويل لكل بودكاست يعود إلى مدى قوة منصة التواصل الاجتماعي التي يعتمد عليها في انتشاره والوسيلة الإعلامية التي اتخذها أسلوبا وقالبا له.

وأكدت ان الكويت تمتلك بنية تحتية جيدة في الصناعة والإنتاج الإعلامي التي تمكنها من اطلاق برامج بودكاست متميزة في الوطن العربي من الناحية التقنية والفنية.

