نصائح دولية للحكومة.. التقشف يهدد التنمية!

مال وأعمال

كشفت مصادر لـ«النهار»، عن أن غياب العدالة في الرواتب بين الوظائف المتشابهة في الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية، قد يؤدي إلى تراجع إنتاجية الموظفين في بعض تلك الجهات، الأمر الذي يفاقم من حدة تعقد الروتين والدورة المستندية التي تؤدي في النهاية الى غياب تدهور بيئة الأعمال.

وأشارت إلى أن البديل الاستراتيجي حيوي وضروري لبسط العدالة الاجتماعية، مضيفة أن المالية العامة وإدارتها تحتاج لعدم حبس الإنفاق وجعل الأيادي مغلولة، كما أنها تدعو إلى عدم البسط بشكل كبير في الإنفاق.

واتفقت جهات دولية مع ما أشارت إليه مصادر لـ «النهار»، حيث حذرت حكومات الدول من وقف الإنفاق على المشاريع التنموية بدعوى التقشف المالي، لافتة الى أن التوقعات المتشائمة يجب أن لا تؤدي إلى تفكير قصير الأجل أو تقشف مالي متسرع قد يفاقم عدم المساواة ويهدد أهداف التنمية.

وأشارت الأمم المتحدة في تحذيرها إلى أن النمو الاقتصادي العالمي من 3 إلى 1.9% خلال العام الحالي. وأكدت أن التقشف المالي المتسرع قد يؤدي إلى عدم المساواة الاجتماعية بين المواطنين وهو خطر يداهم البيئة الاقتصادية والمالية، خاصة أن أعضاء الأمم المتحدة تبنوا جميعاً أهداف التنمية المستدامة الرامية لتحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر وتوفير الوصول إلى طاقة نظيفة بأسعار معقولة في 2030، والتي لم تؤت ثمارها حتى يومنا هذا للعديد من الشعوب، خاصة الدول النامية. وأكدت الأمم المتحدة في تقرير لها أن تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وتزايد مواطن الضعف المتعلقة بالديون تهدد بالمزيد من التراجع عن إنجازات التنمية التي تحققت بشق الأنفس، مما يعمق الآثار السلبية لجائحة كورونا. وأشار التقرير الى أن خدمة الديون استنزفت قرابة 25% من الإيرادات الحكومية في 8 بلدان نامية في عام 2022، لافتاً أن سيريلانكا استهلكت 80 % من الإيرادات الحكومية، كما حذر التقرير من انتكاسة كبيرة للبلدان منخفضة الدخل.

