«حرب صامتة» بين «التفاحة» و«غوغل»

مال وأعمال

تتخذ شركة أبل خطوات لفصل نظام تشغيل الهاتف المحمول الخاص بها عن الميزات التي تقدمها شركة «ألفابيت» - الشركة الأم لـ«غوغل» - وذلك عبر تطوير أنظمة الخرائط والبحث والإعلانات الخاصة بها والتي خلقت مساراً تصادمياً بين عملاقي التكنولوجيا.

وبات عملاقا وادي السيليكون في منافسة في سوق الهواتف الذكية منذ أن استحوذت «غوغل» على نظام التشغيل «أندرويد» ونشرته في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ووصف المؤسس المشارك لشركة «أبل» الراحل، ستيف جوبز، نظام التشغيل «أندرويد» بأنه «منتج مسروق» يحاكي نظام تشغيل «iOS» للجوال من «أبل»، ثم أعلن الحرب على غوغل، مما أدى إلى الإطاحة بالرئيس التنفيذي لشركة البحث آنذاك، إريك شميدت، من مجلس إدارة أبل في عام 2009، وفقاً لما ذكرته صحيفة «فايننشال تايمز»، واطلعت عليه «العربية.نت».

في حين أن التنافس كان أقل صخباً منذ ذلك الحين، قال مهندسان سابقان في شركة أبل إن صانع آيفون يحمل «ضغينة» ضد «غوغل».

وأفادت «فايننشال تايمز»، بأن أحد هؤلاء الأشخاص، قال إن شركة أبل لا تزال تخوض «حرباً صامتة» ضد خصمها اللدود، وهي تقوم بذلك من خلال تطوير ميزات يمكن أن تسمح لمصنعي آيفون بفصل منتجاتهم عن الخدمات التي تقدمها «غوغل». تتمثل المواجهة الأولى لهذه المعركة في برنامج الخرائط، والتي بدأت في عام 2012 عندما أصدرت «أبل» الخرائط، لتحل محل منافسها في «غوغل» كتطبيق تم تنزيله مسبقاً.

الجبهة الثانية في المعركة هي «البحث»، فبينما نادراً ما تناقش شركة أبل المنتجات أثناء التطوير، عملت الشركة منذ فترة طويلة على ميزة تُعرف داخلياً باسم «Apple Search»، وهي أداة تسهل «مليارات عمليات البحث» يومياً، وفقاً للموظفين في المشروع.

