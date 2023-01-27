349 مليون دينار مكاسب البورصة الأسبوعية

مال وأعمال

واصلت البورصة أداءها المتصاعد للأسبوع الثاني على التوالي، لتشهد القيمة السوقية ارتفاعاً بنحو 349 مليون دينار وبنسبة 0.75% لترتفع من 46.488 مليار دينار نهاية الاسبوع الماضي الى 46?837 مليار دينار في جلسة الأمس.

وشهد الأسبوع عوامل عدة كان لها تأثيرها على التداولات، جاء في مقدمة هذه العوامل استقالة الحكومة، وضبابية المشهد السياسي، واستمرار حالة الحذر في الفترة المقبلة في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بالنمو الاقتصادي العالمي والمخاوف من الدخول في ركود.

ومن جانبهم يرى المحللون أن تجاهل البورصة لاستقالة الحكومة وتحقيقها مكاسب جاء لعدة أسباب دعمت اتجاهها التصاعدي رغم غموض المشهد السياسي، واستمرار حالة الحذر في الفترة المقبلة في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بالنمو الاقتصادي العالمي والمخاوف من الدخول في ركود.

واوضح المحللون أن المؤشر العام تمكن من الإغلاق مرتفعاً خلال هذا الاسبوع، بدعم من القطاعات الرئيسية في السوق كالبنوك والاتصالات والخدمات المالية، لافتين الى ان توقع ايجابية النتائج المالية للشركات في 2022، وارتفاع أسعار النفط بصعود الطلب الصيني بعد تخفيف التدابير الاحترازية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، اخبار تفوقت على خبر استقالة الحكومة.

واضاف المحللون ان جميع مؤشرات السوق سجلت أداءً إيجابياً منذ بداية العام وحتى تاريخه، إضافة إلى ارتفاع القيمة السوقية بما يقرب من نسبة 1%. وارتفعت القيمة السوقية للسوق الأول بنسبة 0.68% وبقيمة 255 مليون دينار من 37.122 مليار دينار إلى 37.377 مليار دينار، كما زادت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 1% وبقيمة 94 مليون دينار من 9.366 مليارات دينار إلى 9.46 مليارات دينار.

وصعد المؤشر العام للبورصة خلال أسبوع بنسبة 0.7 في المئة وبنحو 54.5 نقطة من 7256.9 نقطة إلى 7311.4 نقطة، فيما أغلق مؤشر السوق الأول مرتفاعا بنحو 55.3 نقطة وبنسبة 0.68 في المئة من 8057.7 نقطة إلى 8113.1 نقطة.

وقد شهدت جلسة الامس تباينا في مؤشرات البورصة بالتزامن مع بدء تطبيق قرار بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم بمقدار نصف نقطة مئوية ليصبح 4% بدلاً عن 3.5%؛ وذلك اعتبارا من امس.

وانخفض مؤشرا السوق «الأول» و«العام» بنسبة 0.48% و 0.37% على التوالي، بينما ارتفع المؤشران الرئيسي 50 بـ 0.21%، والرئيس بنسبة 0.05% عن مستوى جلسة اول من أمس الأربعاء. وبلغت قيمة التداول خلال جلسة امس 35.3 مليون دينار، وزعت على 134.63 مليون سهم، بتنفيذ 7.81 آلاف صفقة. وشهدت الجلسة تراجع 10 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا بـ 4.04%، بينما ارتفع قطاع الطاقة وحيداً بـ 1.32%، واستقر قطاعان آخران. على مستوى الأسهم، تقدم «مراكز» القائمة الخضراء بـ 13.74%، فيما جاء «صلبوخ» على رأس التراجعات بـ 6.58 %.

تصدر سهم «ايفا» المنخفض 0.61% نشاط التداول من حيث الكميات بـ 13.82 مليون سهم، بينما تصدر «بيتك» السيولة بـ 10.74 ملايين دينار.

