مستقبل الطعام.. حشرات وطحالب

مال وأعمال

ليس من الضروري أن تكون في مأزق حتى تأكل الحشرات فهناك دول تدرس وتبحث عن إمكانية جعل الجنادب ويرقات خنفساء الحبوب مصدر غذاء جديدا للبشر ومثل هكذا قرار يجب أن يأخذ وقته في الاتحاد الأوروبي. إذ ان هذا القرار قيد الدراسة منذ قرابة عام ونصف. في السياق ذاته سُمح بمعالجة الديدان الصفراء واختبارها في البسكويت والمعكرونة وحبوب الإفطار أو المنتجات الأخرى المحتوية على البروتين.

من جهتها صنفت وكالة الأغذية الأوروبية المواد المصنوعة من الحشرات على أنها غير ضارة بالصحة بعد تجربتها واستهلاكها علمياً، ولكن يمكن أن تكون مصدراً للحساسية لبعض الأشخاص، وتعتبر مفوضية الاتحاد الأوروبي أن الحشرات هي مصدر بديل للبروتين ويمكن أن يكون من المواد الغذائية الأكثر استدامة.

إن تربية الحشرات كمصدر غذاء جديد لديه مزايا مفيدة للبيئة والبشر على حد سواء. فوفقاً لوكالة الأغذية الأوروبية من هذه المزايا استخدام أقل للمياه والأراضي والتقليل من نفايات الطعام كما أن الانبعاثات الغازية ستكون أقل. وصنفت منظمة الغذاء والتغذية التابعة للأمم المتحدة الحشرات على أنها غذاء صحي ويحتوي على نسبة عالية من الدهون والبروتينات والفيتامينات والألياف والمعادن.

وأضيف الصرصور المنزلي ويرقات خنفساء الحبوب ابتداءً من أمس الخميس إلى قائمة الحشرات الأخرى للاستخدام الغذائي. وتجدر الإشارة إلى أن المواد التي ستحتوي على حشرات، سيُكتب على عبواتها ذلك. مما يسمح للمستهلكين أن يقرروا بأنفسهم ما إذا يودون شراء هذه الأطعمة أم لا.

