أبوالغيط: التضخم والبطالة يهددان ازدهار المجتمعات العربية 

مال وأعمال

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن العالم يواجه منذ بداية العقد الحالي تعاظماً للمخاطر التي تهدد ازدهار المجتمعات وأمنها، وبما يؤشر لبداية مرحلة جديدة طابعها «عدم الاستقرار»، ومن أبرز ملامحها استمرار ارتفاع معدلات التضخم والاستدانة، منذ جائحة كورونا، إلى معدلات قياسية، وتراجع الطلب العالمي على السلع وتصاعد الركود والبطالة.

وأضاف، في كلمته أمس الخميس أمام افتتاح أعمال الدورة (54) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك إن هذه الآثار جعلت الحكومات جميعاً تسير على حبل مشدود، إذ عليها التعامل مع معادلة صعبة من أجل توفير الحماية لشرائح واسعة من الأفراد من تبعات أزمتي الغذاء والتضخم، في وقت تتعرض فيه إيراداتها لضغوط شديدة بسبب الانكماش الاقتصادي وارتفاع أسعار الطاقة ومعدلات العجز والديون.

وأشار أبو الغيط، إلى ارتفاع تكاليف المعيشة الذي تسبب في تدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من المجتمعات بما قد يُفضي إلى أزمة إنسانية في بعض الدول الهشة ومنها بعض دولنا العربية بل وقد يتسبب في مخاطر مختلفة في عدد كبير من الدول عبر العالم.

في ظل اتساع نطاق التفاوت الاجتماعي، وتدهور مؤشرات العدالة والتنمية.

