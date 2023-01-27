بنهاية عام 2022 الدخان: 55 مليون دينار خسائر «الكويتية»

مال وأعمال

قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية، الكابتن علي الدخان، إن الشركة استحوذت على مبنى «T4» بعدما كانت تستأجره بنحو مليون دينار سنوياً، مبيناً أن عقد الشركة الكورية المشغلة للمبنى ينتهي في أغسطس المقبل، وسينتقل من بعدها إلى «الكويتية».

وأضاف الدخان في مؤتمر صحافي عقدته الشركة للإعلان عن النتائج في 2022، أن خسائر «الكويتية» بلغت نحو 55 مليون دينار.

ولفت إلى أن الشركة تسلّمت في 2022 نحو 3 طائرات جديدة، واحدة ايرباص «A320NEO» وطائرتين إيرباص «A330NEO»، كما أطلقت وجهات جديدة مثل مانشستر ومدريد والدار البيضاء وطرابزون وميكانوس وكوالالمبور وحيدر آباد.

أسعار الوقود

وذكر أن ارتفاع أسعار الوقود يكلف «الكويتية» نحو 130 مليون دينار سنوياً، لافتاً إلى أن الشركة ستطالب الحكومة بالحصول على خصومات أعلى.

وأفاد بأن «الكويتية» تعدّ واحدة من أعلى الناقلات التي لديها موظفون مقارنة بعدد الطائرات، منوهاً إلى أن الشركة تعمل على تقليص تلك المصاريف.

تقليص المصروفات

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي في «الكويتية»، معن رزوقي، إن الشركة تعمل على تقليص مصاريف أصولها من طائرات وقوة بشرية، لافتاً إلى أن الشركة تفاجأت في 2022 بأن سعر الوقود ارتفع بنحو 30 في المئة إلى جانب ارتفاع سعر الخصم خلال العام الماضي من 1.5 إلى 3.5 في المئة، ما يلعب دوراً سلبياً في ما يتعلق بالخدمات التي تستعين الشركة بشركات أخرى لتقديمها (تشغيلية أو صيانة أو قطع الغيار). وذكر أن الشركة تواجه تأخيراً في تسلم الطائرات يتراوح بين 4 و6 أشهر، ما يزيد التكلفة عليها، لاسيما إذا علمنا أن طائرات الـ«NEO» تقلّل مصاريف الوقود 15 في المئة مقارنة بالطائرات الحالية. وأضاف رزوقي أن الشركة تعمل حالياً على إعداد استراتيجيتها لعام 2030، على أن يتم الانتهاء من ذلك خلال الربع الأول من العام الحالي، كاشفاً أن الشركة باعت إحدى طائراتها من نوع «بوينغ 777» وستذهب لمالكها الجديد خلال أقل من شهر، كما أن «الكويتية» لديها عرض لبيع 3 طائرات من طراز «إيرباص 340» متوقعاً أن يتم بيعها بحلول منتصف الصيف المقبل.

