4 محركات تدفع النفط للارتفاع في 2023

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تسير أسواق النفط في طريق الارتفاع، مدفوعة بأربعة محركات يأتي في مقدمتها ظهور مؤشرات لتخطي الصين مرحلة التباطؤ الاقتصادي، وتوقع تباطؤ وتيرة التشدد النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وبدء تنفيذ مرسوم الرئيس الروسي بحظر النفط على الدول التي وافقت على السقوف السعرية المفروضة على خام الأورال في الشهر المقبل، بالإضافة إلى حظر الاتحاد الأوروبي واردات المنتجات النفطية الروسية.

ويؤكد مستشار الطاقة الدولي عامر الشوبكي، وجود مؤشرات ترجح تخطي الصين مرحلة التباطؤ الاقتصادي التي عانى منها اقتصادها خلال العام الماضي جراء جائحة كورونا، ومنها ارتفاع حركة النقل بشكل عام بنسبة 22 بالمئة واستعاد حركة الطيران لـ 88 بالمئة من زخمها المعتاد ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسبوعين الماضيين لتصل إلى قرابة 87 دولاراً للبرميل، منوهاً بأن هذه الأسعار مرشحة للارتفاع.

ويوضح الشوبكي، في تصريحات خاصة لموقع «اقتصاد سكاي نيوز عربية» أن تأثير هذه المؤشرات في أسواق النفط كان أكبر من تأثير ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة التي عادة ما تؤثر على أسعار النفط انخفاضاً، لافتاً إلى أن المخزونات ارتفعت، بحسب معهد البترول الأميركي، 3.4 ملايين برميل وهذا لم يؤثر في أسعار النفط انخفاضاً، الأمر الذي يشكل إشارة قوية بأن التأثير الأكبر على أسواق النفط يأتي من الصين أكبر مستوردي الطاقة في العالم.

ويضيف الشوبكي: «التوقعات العالمية تشير إلى أن نصف نمو الطلب على النفط سيأتي من الصين في العام الحالي، لذلك كانت توقعات أوبك في نمو الطلب عند ذات الحدود التي وضعتها مؤخراً بواقع 2.2 مليون برميل يومياً، ورفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها بالنسبة لنمو الطلب من 1.7 مليون برميل يومياً إلى 1.9 مليون برميل يومياً، بينما بدت توقعات وزارة الطاقة الأميركية وإدارة معلومات الطاقة الأميركية متشائمة لناحية الطلب عند 1.3 مليون برميل يومياً».

