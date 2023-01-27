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مال وأعمال

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الخام استقر عند 86 دولاراً


استقرت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة بعد زيادة أقل من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية، وسط حالة انتظار للمزيد من الوضوح بشأن محركات الإمداد، بما في ذلك اجتماع أوبك + وحظر الاتحاد الأوروبي الوشيك على المنتجات المكررة الروسية.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام زادت 533 ألف برميل إلى 448.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يناير. ويقل هذا بكثير عن توقعات بزيادتها مليون برميل.
و ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات إلى 86.17 دولارا للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 18 سنتا إلى 80.33 دولارا للبرميل.


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