«أوبك»: الرشيد مستشار قانوني للمنظمة

مال وأعمال

تقديراً لما تحظى به دولة الكويت من مكانة مرموقة في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، أعلنت وزارة النفط عن فوز مرشح دولة الكويت الأستاذ المساعد بقسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة الكويت الدكتور ناصر عبدالعزيز الرشيد لمنصب مستشار قانوني في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).

وذكرت وزارة النفط في بيان صحفي، ان الدكتور ناصر الرشيد سيتولى مهام عمله في منظمة (أوبك) وهو من المخضرمين في القانون الدولي. وقالت ان تعيين الرشيد يأتي لتلبية تطلعات منظمة (أوبك) ومراجعة الأفكار والقرارات من الناحية القانونية وذلك للنهوض بالمنظمة ومواجهة التحديات المستقبلية، وذلك بفضل الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها الرشيد والمشاركات الواسعة والفاعلة في المحافل الدولية. وأشارت إلى أن دولة الكويت حريصة على التواجد الفاعل في المنظمات الدولية، وأن تواكب حضورها المؤثر في هذه الصناعة العملاقة على المشهد الدولي بما يعكس جهود البلاد الكبيرة في عالم الطاقة.

