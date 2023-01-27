إطلاق منتدى الأعمال لشركات النفط والغاز الإيطالية والكويتية نهاية يناير

مال وأعمال

انسجاماً مع العلاقات المتميزة بين إيطاليا والكويت، سيحضر ممثلو حوالي 30 شركة إيطالية تعمل في قطاع النفط والغاز إلى الكويت يومي 30 و 31 يناير، في زيارة تنظمها السفارة الإيطالية في الكويت ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية - ساتشي (SACE).

ستلتقي الشركات، إلى جانب ساتشي (SACE) والسفارة الإيطالية ووكالة التجارة الإيطالية ITA والاتحاد العام للصناعة الإيطالية (كونفيندوستريا)، بممثلي حوالي 25 مؤسسة كويتية عامة وخاصة، لبحث فرص التعاون الجديدة في مجال النفط والغاز، مع رؤية للطاقة المتجددة وتقنيات التقاط الهيدروجين والكربون. سيخصص اليوم الأول (30 يناير) للاجتماعات التي ستعقد في مقر كلٍ من غرفة تجارة وصناعة الكويت وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية (KDIPA) ومع مؤسسة البترول الكويتية (KPC)، بينما سيخصص اليوم الذي يليه لتقديم عروض عن البيئة الاقتصادية الكويتية من قِبل مكاتب الاستشارات والمحاماة المعروفة بالإضافة إلى لقاءات عمل «B2B» بين الشركات الإيطالية والكويتية في فندق شيراتون - فور بوينتس. يأتي هذا الحدث بعد ثلاث سنوات من الزيارة الأخيرة المماثلة لشركات إيطالية من قطاع النفط والغاز إلى الكويت والتوقيع على اتفاقية تمويل (push-facility agreement) بقيمة 600 مليون دولار بين وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية (SACE) ومؤسسة البترول الكويتية (KPC)، بهدف تعزيز علاقاتها التجارية مع الشركات الإيطالية من خلال تنظيم اجتماعات مطابقة الأعمال.

